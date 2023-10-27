росіяни незаконно привласнюють житло українців в Маріуполі - міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Окупанти продовжують інвентаризувати житло цивільних мешканців тимчасово окупованого Маріуполя з метою відібрати нерухомість. Про це повідомила Маріупольська міська рада, пише УНН.
Цитата
"російські окупанти зруйнували наше місто, а тепер хочуть відібрати у людей, які рятувалися від обстрілів, те, що лишилося цілим. Для створення ілюзії законності вони хочуть посилатися на відсутність власників. Але всі їх плани – не надовго та не мають юридичної сили. Маріуполь визволять, а з Україною туди повернеться законність та порядок", – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Деталі
Загарбники видали розпорядження про повну інвентаризацію багатоквартирних та приватних будинків. Вони формують робочі групи, які будуть ходити та виявляти власників. При їх відсутності, заноситимуть будинок до відповідного списку.
В мінськраді зазначають, що протягом року окупанти формували списки так званого «безхазяйного» житла. По суті – це намагання "легалізувати", а фактично привласнити чуже майно окупантами, посилаючись на відсутність власників, йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Маріуполі активізувався рух російських військ - ЦНС