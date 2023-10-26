У Маріуполі активізувався рух російських військ - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У тимчасово окупованому Маріуполі знову активізувався рух військ ворога. Зафіксовано, зокрема, перекидання особового складу зс рф і броньованої техніки в напрямку півночі Донеччини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
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«В тимчасово окупованому Маріуполі знову активізувався рух ворожих військ. Місцеве підпілля повідомляє про постійне перекидання особового складу ворога, а також броньованої техніки в напрямку півночі Донеччини через Маріуполь та регулярний рух вантажівок з БК та інженерним устаткуванням в напрямку Бердянська», - йдеться у повідомленні.
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