В Мариуполе активизировалось движение российских войск - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Во временно оккупированном Мариуполе снова активизировалось движение войск врага. Зафиксирована, в частности, переброска личного состава вс рф и бронированной техники в направлении севера Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
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«Во временно оккупированном Мариуполе снова активизировалось движение вражеских войск. Местное подполье сообщает о постоянной переброске личного состава врага, а также бронированной техники в направлении севера Донецкой области через Мариуполь и регулярное движение грузовиков с БК и инженерным оборудованием в направлении Бердянска», - говорится в сообщении.
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