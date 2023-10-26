В Мариуполе активизировалось движение российских войск - ЦНС

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«Во временно оккупированном Мариуполе снова активизировалось движение вражеских войск. Местное подполье сообщает о постоянной переброске личного состава врага, а также бронированной техники в направлении севера Донецкой области через Мариуполь и регулярное движение грузовиков с БК и инженерным оборудованием в направлении Бердянска», - говорится в сообщении.

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