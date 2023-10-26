На Авдіївському напрямку за добу відбили 15 атак ворога - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Авдіївському напрямку російські війська минулої доби здійснили безуспішні спроби наступальних дій у районі Авдіївки та ще трьох населених пунктів, відбито 15 атак ворога, повідомив у четвер речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони України відбито 15 атак ворога", - сказав Ковальов.
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На Мар'їнському напрямку, зі слів речника, ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українськими воїнами відбито 20 атак ворога.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області, а також Вербового Запорізької області, додав Ковальов.
"На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога у районах Надії та Макіївки Луганської області", - зазначив він.
Доповнення
Протягом минулої доби, зі слів речник Генштабу, відбулося загалом 78 бойових зіткнень.