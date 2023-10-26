На Авдеевском направлении за сутки отбили 15 атак врага - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На Авдеевском направлении российские войска за прошедшие сутки осуществили безуспешные попытки наступательных действий в районе Авдеевки и еще трех населенных пунктов, отражено 15 атак врага, сообщил в четверг спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны Украины отражено 15 атак врага", - сказал Ковалев.
Детали
На Марьинском направлении, по словам спикера, враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинскими воинами отбито 20 атак врага.
На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отбили все атаки врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области, а также Вербового Запорожской области, добавил Ковалев.
"На Купянском направлении украинские воины отбили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили все атаки врага в районах Надежды и Макеевки Луганской области", - отметил он.
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За прошедшие сутки, по словам спикера Генштаба, произошло в общей сложности 78 боевых столкновений.