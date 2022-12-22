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Российские оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе

Российские оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российские захватчики снесли драмтеатр во временно оккупированном Мариуполе. Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.

Цитата

“Драмтеатр в Мариуполе снесли. Оккупанты уничтожили памятник довоенного Мариуполя и место одного из наиболее жестоких своих военных преступлений. 16 марта на него сбросили авиабомбу, и в результате страшного взрыва, по разным данным, погибло несколько сотен человек”, — отметил он.

Авиаудар по Мариупольскому театру

16 марта российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.

Как известно, здание театра в Мариуполе использовалось как бомбоубежище. В нем скрывались по разным данным от 500 человек до 1200 мирных жителей за дни до 16 марта.

Мариупольский городской совет 18 марта сообщил, что бомбоубежища под зданием театра уцелело и из его удалось освободить около 130 человек. По состоянию на 25 марта, в сообщении горсовета говорилось, что “по свидетельству очевидцев” во время бомбардировки театра погибло около 300 человек.

Информационное агентство “Associated Press” провело собственное расследование и пришло к выводу, что в результате авиаудара могло погибнуть до 600 человек.

13 апреля эксперты ОБСЕ подчеркнули, что российские военные отвечают за бомбардировки Мариупольского театра, назвав это военным преступлением. 30 июня международная правозащитная организация “Amnesty International” пришла к такому же выводу.

Согласно спутниковым снимкам, перед и позади здания Мариупольского драматического театра за два дня до вражеской бомбардировки были надписи заглавными буквами на русском языке “Дети”, которые были видны с высоты.

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