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Навпроти драмтеатру в Маріуполі за 2 дні до ворожого бомбардування був напис "Діти"

Навпроти драмтеатру в Маріуполі за 2 дні до ворожого бомбардування був напис "Діти"

Київ • УНН

 • 219893 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Згідно із супутниковими знімками, перед та позаду будівлі Маріупольського драматичного театру за два дні до ворожого бомбардування були написи великими літерами російською мовою “Діти”, які було видно з висоти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на знімки Maxar Technologies, пише УНН.

Деталі

Так, приватна американська компанія Maxar Technologies розповсюдила супутникові знімки, які, за її словами, були зроблені 14 березня. На знімку видно, що перед фасадом театру в Маріуполі та позаду нього були написи на асфальті — великими літерами білою фарбою “Дети”.

Скоріш за все напис бачили коригувальники вогню та пілоти авіації окупантів.

Доповнення

Російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. Там у цей час переховувалися люди. За оцінками, йдеться про близько тисячу цивільних маріупольців. Багато маріупольців ховалися в театрі з маленькими дітьми.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що завдавши цілеспрямованого бомбового удару по місцю масового скупчення цивільних людей, росія скоїла черговий воєнний злочин. Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, аби кожна особа, причетна до цього та сотень інших злочинів проти українців, була покарана, наголосили у МЗС.

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