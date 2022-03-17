Напротив драмтеатра в Мариуполе за 2 дня до вражеской бомбардировки была надпись "Дети"

Детали

Так, частная американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки, которые, по ее словам, были сделаны 14 марта. На снимке видно, что перед фасадом театра в Мариуполе и позади него были надписи на асфальте — большими буквами белой краской “Дети”.

Скорее всего надпись видели корректировщики огня и пилоты авиации оккупантов.

Дополнение

Российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. Там в это время прятались люди. По оценкам, речь идет об около тысячи гражданских мариупольцев. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что нанеся целенаправленный бомбовый удар по месту массового скопления гражданских людей, россия совершила очередное военное преступление. Украинские дипломаты приложат максимальные усилия, чтобы каждое лицо, причастное к этому и сотням других преступлений против украинцев, было наказано, отметили в МИД.