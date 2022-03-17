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Напротив драмтеатра в Мариуполе за 2 дня до вражеской бомбардировки была надпись "Дети"

Киев • УНН

 • 219890 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Согласно спутниковым снимкам, перед и позади здания Мариупольского драматического театра за два дня до вражеской бомбардировки были надписи большими буквами на русском языке “Дети”, которые были видны с высоты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на снимки Maxar Technologies, пишет УНН.

Детали

Так, частная американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки, которые, по ее словам, были сделаны 14 марта. На снимке видно, что перед фасадом театра в Мариуполе и позади него были надписи на асфальте — большими буквами белой краской “Дети”.

Скорее всего надпись видели корректировщики огня и пилоты авиации оккупантов.

Дополнение

Российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. Там в это время прятались люди. По оценкам, речь идет об около тысячи гражданских мариупольцев. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что нанеся целенаправленный бомбовый удар по месту массового скопления гражданских людей, россия совершила очередное военное преступление. Украинские дипломаты приложат максимальные усилия, чтобы каждое лицо, причастное к этому и сотням других преступлений против украинцев, было наказано, отметили в МИД.

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