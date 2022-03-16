Удар по Маріупольському драмтеатру: Україна обіцяє покарати кожного причетного
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Завдавши цілеспрямованого бомбового удару по місцю масового скупчення цивільних людей, росія скоїла черговий воєнний злочин. Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, аби кожна особа, причетна до цього та сотень інших злочинів проти українців, була покарана. Про це написав у Facebook речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише УНН.
Цитата
“Російська авіація скинула потужну бомбу на драматичний театр в Маріуполі. Будівля театру була місцем прихистку для сотень маріупольців, які втратили свої домівки через триваючі обстріли міста. Режим Путіна вже давно перетнув межу людяності. Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, аби кожна особа, причетна до цього та сотень інших воєнних злочинів проти українців, була покарана”, - написав дипломат.
Деталі
В заяві, оприлюдненій речником, зазначається, що завдавши цілеспрямованого бомбового удару по місцю масового скупчення цивільних людей, росія скоїла черговий воєнний злочин.
Цей злочин було скоєно в той час, коли президентка Міжнародного суду ООН зачитувала наказ, який зобов‘язав росію негайно припинити всі військові дії на території України.
Контекст
Окупанти не припиняють вчиняти військові злочини та проводити геноцид українського народу. Сьогодні російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.