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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 2187 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Удар по Маріупольському драмтеатру: Україна обіцяє покарати кожного причетного

Удар по Маріупольському драмтеатру: Україна обіцяє покарати кожного причетного

Київ • УНН

 • 165620 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Завдавши цілеспрямованого бомбового удару по місцю масового скупчення цивільних людей, росія скоїла черговий воєнний злочин. Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, аби кожна особа, причетна до цього та сотень інших злочинів проти українців, була покарана. Про це написав у Facebook речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише УНН.

Цитата

“Російська авіація скинула потужну бомбу на драматичний театр в Маріуполі. Будівля театру була місцем прихистку для сотень маріупольців, які втратили свої домівки через триваючі обстріли міста. Режим Путіна вже давно перетнув межу людяності. Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, аби кожна особа, причетна до цього та сотень інших воєнних злочинів проти українців, була покарана”, - написав дипломат.

Деталі

В заяві, оприлюдненій речником, зазначається, що завдавши цілеспрямованого бомбового удару по місцю масового скупчення цивільних людей, росія скоїла черговий воєнний злочин.

Цей злочин було скоєно в той час, коли президентка Міжнародного суду ООН зачитувала наказ, який зобов‘язав росію негайно припинити всі військові дії на території України.

Контекст

Окупанти не припиняють вчиняти військові злочини та проводити геноцид українського народу. Сьогодні російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.

Українські Національні Новини

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