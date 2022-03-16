Удар по Мариупольскому драмтеатру: Украина обещает наказать каждого причастного

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Нанеся целенаправленный бомбовый удар по месту массового скопления гражданских людей, Россия совершила очередное военное преступление. Украинские дипломаты приложат максимальные усилия, чтобы каждое лицо, причастное к этому и сотням других преступлений против украинцев, было наказано. Об этом написал в Facebook спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет УНН.

Цитата

“Российская авиация сбросила мощную бомбу на драматический театр в Мариуполе. Здание театра было местом пристанища для сотен мариупольцев, которые потеряли свои дома из-за продолжающихся обстрелов города. Режим Путина уже давно пересек границу человечности. Украинские дипломаты приложат максимальные усилия, чтобы каждое лицо, причастное к этому и сотням других военных преступлений против украинцев, было наказано", - написал дипломат.

Детали

В заявлении, обнародованном спикером, отмечается, что нанеся целенаправленный бомбовый удар по месту массового скопления гражданских людей, Россия совершила очередное военное преступление.

Это преступление было совершено в то время, когда президент Международного суда ООН зачитывала приказ, который обязал россию немедленно прекратить все военные действия на территории Украины.

Контекст

Оккупанты не прекращают совершать военные преступления и проводить геноцид украинского народа. Сегодня российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.

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