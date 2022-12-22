Російські окупанти знесли драмтеатр у Маріуполі

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“Драмтеатр в Маріуполі знесли. Окупанти знищили пам’ятку довоєнного Маріуполя і місце одного з найбільш жорстоких своїх військових злочинів. 16 березня на нього скинули авіабомбу, і внаслідок страшенного вибуху, за різними даними, загинуло кілька сотень людей”, — зазначив він.

Авіаудар по Маріупольському театру

16 березня російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.

Як відомо, будівля театру в Маріуполі використовувалася як бомбосховище. У ньому переховувалися за різними даними від 500 осіб до 1200 мирних жителів за дні до 16 березня.

Маріупольська міська рада 18 березня повідомила, що бомбосховища під будівлею театру вціліло й з нього вдалося визволити близько 130 людей. Станом на 25 березня, у повідомленні міськради йшлося, що “за свідченням очевидців” під час бомбардування театру загинуло близько 300 людей.

Інформаційна агенція “Associated Press” провела власне розслідування й дійшла висновку, що внаслідок авіаудару могло загинути до 600 людей.

13 квітня експерти ОБСЄ наголосили, що російські військові відповідають за бомбардування Маріупольського театру, назвавши це військовим злочином. 30 червня міжнародна правозахисна організація “Amnesty International” дійшла такого ж висновку.

Згідно із супутниковими знімками, перед та позаду будівлі Маріупольського драматичного театру за два дні до ворожого бомбардування були написи великими літерами російською мовою “Діти”, які було видно з висоти.