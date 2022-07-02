У Маріуполі доступу до водопостачання не має 95% населення - Андрющенко

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"Якщо прийняти на віру (а це точно не варто), то окупанти підключили до водопостачання 502 будинки, включаючи приватні.

Всього у Маріуполі обліковується 2280 багатоквартирних будинків та 48 000 тисяч приватних (загалом 50 280). Мають пошкодження понад 40% - 1368 багатоповерхівок та 12 тисяч приватних домівок...

Підсумок – доступ до водопостачання мають лише 1,35% будинків і відповідно до 5% населення, що мешкає в місті на зараз", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Маріуполі російські окупанти знищили весь громадський транспорт – приблизно 90% не підлягає ремонту. На відновлення потрібні сотні мільйонів інвестицій та до трьох років роботи.