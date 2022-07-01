У Маріуполі окупанти знищили весь громадський транспорт

Цитата

"Окупанти знищили майже весь транспорт, який було закуплено за останні п'ять років. 259 автобусів, тролейбусів та трамваїв пошкоджено, близько 90% повністю знищені та не підлягають оновленню. Більш-менш вцілілий транспорт окупанти намагаються відремонтувати та відправляють його до Донецька", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, зруйновано понад 50 км тролейбусної та трамвайної контактної мережі, а це 95%. Щоб це відновити необхідно 2-3 роки активної роботи та мільйонні інвестиції.

"Лише за п‘ять років нам вдалося побудувати сучасну транспортну модель. Закупили комфортабельні автобуси та тролейбуси, запустили нові маршрути. Вже почали ремонт депо, яке мало стати кращим в Україні. Маріупольці нарешті отримали у рідному місті європейський рівень сервісу. росіяни все це цинічно знищили. Тепер вони ще й вивозять вцілілий транспорт до Донецька. А маріупольцям дають застарілі автобуси. Таке їх "визволення", яке ґрунтується на руйнації та знущанні з жителів", - сказав мер Вадим Бойченко.

Доповнення

Радник мера міста Петро Андрющенко повідомляв, що російські окупанти оголосили "велике будівництво" п’ятиповерхівки в тимчасово захопленому Маріуполі, яка вже будується в районі виїзду на Мангуш.