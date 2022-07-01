В Мариуполе оккупанты уничтожили весь общественный транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Мариуполе российские оккупанты уничтожили весь общественный транспорт – примерно 90% не подлежит ремонту. На восстановление требуются сотни миллионов инвестиций и до трех лет работы. Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает УНН.
Цитата
"Оккупанты уничтожили почти весь транспорт, закупленный за последние пять лет. 259 автобусов, троллейбусов и трамваев повреждены, около 90% полностью уничтожены и не подлежат восстановлению. Более или менее уцелевший транспорт оккупанты пытаются отремонтировать и отправляют его в Донецк", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, разрушено более 50 км троллейбусной и трамвайной контактной сети, что составляет 95%. Чтобы восстановить это необходимо 2-3 года активной работы и миллионные инвестиции.
"Лишь за пять лет нам удалось построить современную транспортную модель. Закупили комфортабельные автобусы и троллейбусы, запустили новые маршруты. Уже начали ремонт депо, которое должно было стать лучшим в Украине. Мариупольцы наконец-то получили в родном городе европейский уровень сервиса. Россияне все это цинично уничтожили. Теперь они еще и вывозят уцелевший транспорт в Донецк. А мариупольцам дают устаревшие автобусы. Таково их "освобождение", которое основывается на разрушении и издевательствах с жителей", - сказал мэр Вадим Бойченко.
Дополнение
Советник мэра города Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты объявили "большое строительство" пятиэтажки во временно захваченном Мариуполе, которая уже строится в районе выезда на Мангуш.