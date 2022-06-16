Окупанти анонсували "велике будівництво" в Маріуполі для колоборантів - радник мера

Деталі

За його інформацією, потужність анонсованого житла - 1015 квартир. В середньому можливо 3 тисячі мешканців отримують дане житло. Однак, це потреба всього 2 відсотків від всіх, хто перебуває наразі в місті, іншим готують тимчасові бетонні одноповерхові споруди з кімнатами на 8 людей і палатки.

Також Андрющенко зазначив, що житло в Маріуполі будують для колаборантів.

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"Будівництво веде міністерство оборони. Одночасно будує поруч фортифікаційні лінії оборони. Працівники не приховують, що будують житло для військових і тих, хто буде обслуговувати військову базу росіян. Тобто з умовних 3 відсотків з урахуванням корупції, житло отримують перш за все колаборанти. В підсумку - це будівництво не має нічого спільного з турботою про людей", - заявив він.

Нагадаємо

У Маріуполі окупанти почали обережні анонси про будівництво "модульних будинків для безпритульних маріупольців". У той же час радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що йдеться про металеву будку на кшталт великої битовки, а також пояснив, чому люди, яких туди заселять, стануть "живим щитом".

Російська ракета влучила у вагон з гуманітарною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати маріупольців по центрах "ЯМаріуполь".

З бібліотеки захопленого Маріуполя російські окупанти вивезли всі книжки під приводом "на зберігання". Українську літературу відсортували в окремий автобус, який поїхав до тимчасово окупованого Донецька.