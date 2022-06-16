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Оккупанты анонсировали "большую стройку" в Мариуполе для коллаборантов - советник мэра

Оккупанты анонсировали "большую стройку" в Мариуполе для коллаборантов - советник мэра

Киев • УНН

 • 425907 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские оккупанты объявили "большое строительство" пятиэтажки во временно захваченном Мариуполе, которая уже строится в районе выезда на Мангуш. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, сообщает УНН.

Детали

По его информации, мощность анонсированного жилья – 1015 квартир. В среднем возможно 3 тысячи жителей получают данное жилье. Однако это потребность всего 2 процентов от всех, кто находится в городе, другим готовят временные бетонные одноэтажные сооружения с комнатами на 8 человек и палатки.

Также Андрющенко отметил, что жилье в Мариуполе строят для коллаборантов.

Цитата

"Строительство ведет министерство обороны. Одновременно строит рядом фортификационные линии обороны. Работники не скрывают, что строят жилье для военных и тех, кто будет обслуживать военную базу россиян. То есть из условных 3 процентов с учетом коррупции, жилье получают прежде всего коллаборанты. В итоге – это строительство не имеет ничего общего с заботой о людях", - заявил он.

Напомним 

В Мариуполе оккупанты начали осторожные анонсы о строительстве “модульных домов для бездомных мариупольцев”. В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что речь идет о металлической будке типа большой бытовки, а также объяснил, почему люди, которых туда заселят, станут "живым щитом".

Российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Cental the Kitchen, которая должна была кормить мариупольцев по центрам "ЯМариуполь". 

Из библиотеки захваченного Мариуполя русские оккупанты вывезли все книги под предлогом “на хранение”. Украинскую литературу отсортировали в отдельный автобус, поехавший в временно оккупированный Донецк.

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