Окупанти влучили ракетою у вагон з гумдопомогою, яка мала годувати маріупольців в центрах “ЯМаріуполь”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Російська ракета влучила у вагон з гуманітарною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати маріупольців по центрах “ЯМаріуполь”. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, пише УНН.
Цитата
«Спочатку росіяни знищили Маріуполь та життя його мешканців. Зараз російська ракета влучила в вагон з гуманітарною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати маріупольців по центрах “ЯМаріуполь”. МраZота продовжує паскудити життя Маріуполя та маріупольців. Навіть у тимчасовій евакуації», - написав Андрющенко у Telegram.
Доповнення
Андрющенко повідомляв, що Маріуполь чинить спротив окупації.