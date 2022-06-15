Окупанти влучили ракетою у вагон з гумдопомогою, яка мала годувати маріупольців в центрах “ЯМаріуполь”

Цитата

«Спочатку росіяни знищили Маріуполь та життя його мешканців. Зараз російська ракета влучила в вагон з гуманітарною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати маріупольців по центрах “ЯМаріуполь”. МраZота продовжує паскудити життя Маріуполя та маріупольців. Навіть у тимчасовій евакуації», - написав Андрющенко у Telegram.

Доповнення

Андрющенко повідомляв, що Маріуполь чинить спротив окупації.