Оккупанты попали ракетой в вагон с гумпомощью, которая должна была кормить мариупольцев в центрах "ЯМариуполь"

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«Сначала русские уничтожили Мариуполь и жизнь его жителей. Сейчас российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Cental the Kitchen, которая должна была кормить мариупольцев по центрам ЯМариуполь”. МраZота продолжает гадить жизнь Мариуполя и мариупольцев. Даже во временной эвакуации», - написал Андрющенко в Telegram.

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Андрющенко сообщал, что Мариуполь сопротивляется оккупации.