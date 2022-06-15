Оккупанты попали ракетой в вагон с гумпомощью, которая должна была кормить мариупольцев в центрах "ЯМариуполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Cental the Kitchen, которая должна была кормить мариупольцев по центрам “ЯМариуполь”. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, пишет УНН.
Цитата
«Сначала русские уничтожили Мариуполь и жизнь его жителей. Сейчас российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Cental the Kitchen, которая должна была кормить мариупольцев по центрам ЯМариуполь”. МраZота продолжает гадить жизнь Мариуполя и мариупольцев. Даже во временной эвакуации», - написал Андрющенко в Telegram.
Дополнение
Андрющенко сообщал, что Мариуполь сопротивляется оккупации.