Маріуполь чинить спротив: радник мера каже, палять техніку окупантів, вбито "МЧСника"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Маріуполь чинить спротив окупації, зазначив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, пише УНН.
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"Маріуполь. Спротив. Місто не прийняло окупацію. Потрохи пасивний спротив з саботажу переходить в активну фазу", - зазначив Андрющенко у Telegram.
Так, за даними радника мера Маріуполя, "9 червня на Таганрозьському шосе на стоянці техніки мчс росії раптом згоріло два тягача та три великих причепа до вантажівок". "Причина названа - підпал", - зазначив радник мера.
11 червня напередодні святкування "дня росії" у натовпі за гуманітаркою біля "Метро", як вказує Андрющенко, "невідомий вдарив ножем в спину працівника мчс росії". Поранення виявилось смертельне.
"Просто підтверджені факти. Більше не можу коментувати з зрозумілих причин. Кажемо вам, мраzота. Починайте озиратись. Відплата вже поруч", - зауважив радник мера.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський нагадав про тимчасово зайнятий окупантами Маріуполь та завірив, що українська армія звільнить місто і втретє.