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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Маріуполь чинить спротив: радник мера каже, палять техніку окупантів, вбито "МЧСника"

Маріуполь чинить спротив: радник мера каже, палять техніку окупантів, вбито "МЧСника"

Київ • УНН

 • 158172 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Маріуполь чинить спротив окупації, зазначив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, пише УНН.

Деталі

"Маріуполь. Спротив. Місто не прийняло окупацію. Потрохи пасивний спротив з саботажу переходить в активну фазу", - зазначив Андрющенко у Telegram. 

Так, за даними радника мера Маріуполя, "9 червня на Таганрозьському шосе на стоянці техніки мчс росії раптом згоріло два тягача та три великих причепа до вантажівок". "Причина названа - підпал", - зазначив радник мера.

11 червня напередодні святкування "дня росії" у натовпі за гуманітаркою біля "Метро", як вказує Андрющенко, "невідомий вдарив ножем в спину працівника мчс росії". Поранення виявилось смертельне.

"Просто підтверджені факти. Більше не можу коментувати з зрозумілих причин. Кажемо вам, мраzота. Починайте озиратись. Відплата вже поруч", - зауважив радник мера.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський нагадав про тимчасово зайнятий окупантами Маріуполь та завірив, що українська армія звільнить місто і втретє.

Українські Національні Новини

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