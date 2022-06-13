Звільнимо Маріуполь уже втретє, - Зеленський

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“Ми прийдемо в Маріуполь. І звільнимо місто уже втретє. Його звільнили в 1943 році від нацистів — блискучою операцією. У 2014-му, саме в цей день, 13 червня, завдяки мужності наших „азовців“ та інших підрозділів Маріуполь був звільнений удруге. Звільнений від бойовиків, які тоді ще не усвідомлювали повністю, до чого їх направляє російська держава. Ми повернемо його. Обов’язково”, — запевнив Глава держави.

Деталі

Маріуполь перебуває у блокаді з березня. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за час війни у Маріуполі загинули від 20 до 22 тисяч людей. Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що інфраструктура міста внаслідок боїв пошкоджена на 90%. При цьому 40% Маріуполя не підлягає відновленню.

Нагадаємо

росія планує провести повну юридичну анексію Маріуполя та Донецької області до 1 вересня.