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Рашисти планують анексувати Донеччину до 1 вересня - радник мера Маріуполя

Рашисти планують анексувати Донеччину до 1 вересня - радник мера Маріуполя

Київ • УНН

 • 102078 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. росія планує провести повну юридичну анексію Маріуполя та Донецької області до 1 вересня. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

“Декілька важливих речей, які вказують на прискорення процесу анексії Маріуполя та Донецької області (але не тільки) росією. по-перше, все керівництво де-факто перейшло до рук росіян. В Донецьку маріонетка пушилін остаточно виконує лише „представницькі“ функції розмовляючої голови. У Маріуполі до іващенка призначено „консультанта“, наче допомогати. Але іващенко тепер теж виключно розмовляюча голова. Маріупольський район. Сьогодні зранку велика нарада колаборантів і росіян про розподіл зон впливу курортної зони, де колаборанти теж отримали нічого”, — написав Андрющенко.

Деталі

Він зазначив, що повний і тотальний прямий російський контроль встановлено.

“По-друге. Вчора міністр пропаганди молоді освіти росії у формі заяви розповів, як буде вестись освітній процес в школах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областях ... росії. Ніяких квазіреспублик і сателітів. Ніхто вже не ховається. По-третє. Банківська система у Маріуполі будується одразу під російський банк. Всі карточки будуть, але вже російські. Ніяких ігор в банк "днр", — розповів Андрющенко.

Окрім того, він зазначив, що в Донецьку експерти ... адаптують все під російське законодавство.

“Швидко і жорстко. Саме тому й ротація на росіян. Вся та інформація, що ми отримуємо, каже про план юридичної анексії окупованих територій вже до 1 вересня”, — написав Андрющенко.

Доповнення

Як повідомляв Андрющенко, російські окупанти в Маріуполі розпочали процедуру прийому документів для отримання російського паспорта. 

В Офісі президента заявили, що спроби російської федерації анексувати захоплені території України повинні мати серйозні наслідки. Світ має створити такі умови, щоб кремль розумів ціну кожної своєї дії.

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