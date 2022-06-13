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Рашисты планируют аннексировать Донетчину до 1 сентября – советник мэра Мариуполя

Рашисты планируют аннексировать Донетчину до 1 сентября – советник мэра Мариуполя

Киев • УНН

 • 102077 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Россия планирует провести полную юридическую аннексию Мариуполя и Донецкой области до 1 сентября. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

“Несколько важных вещей, указывающих на ускорение процесса аннексии Мариуполя и Донецкой области (но не только ) россией. во-первых, все руководство де-факто перешло в руки россиян. В Донецке марионетка пушилин окончательно выполняет лишь „представительские“ функции говорящей головы. В Мариуполе к Иващенко назначен „консультант“, как бы помогать. Но иващенко теперь тоже исключительно говорящая голова. Мариупольский район. Сегодня утром большое совещание коллаборантов и россиян о распределении зон влияния курортной зоны, где коллаборанты тоже получили ничего”, — написал Андрющенко.

Детали

Он отметил, что полный и тотальный прямой российский контроль установлен.

“Во-вторых. Вчера министр пропаганды молодежи образования россии в форме заявления рассказал, как будет вестись образовательный процесс в школах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях... россии. Никаких квазиреспублик и сателлитов. Никто уже не скрывается. В-третьих. Банковская система в Мариуполе строится сразу под российский банк. Все карточки будут, но уже российские. Никаких игр в банк "днр", — рассказал Андрющенко.

Кроме того, он отметил, что в Донецке эксперты… адаптируют все под российское законодательство.

“Быстро и жестко. Именно поэтому и ротация на россиян. Вся и информация, что мы получаем, говорит о плане юридической аннексии оккупированных территорий уже к 1 сентября”, — написал Андрющенко.

Дополнение

Как сообщал Андрющенко, российские оккупанты в Мариуполе начали процедуру приема документов для получения российского паспорта. 

В Офисе президента заявили, что попытки российской федерации аннексировать захваченные территории Украины должны иметь серьезные последствия. Мир должен создать такие условия, чтобы кремль понимал цену каждого своего действия.

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