В ОП прокоментували спроби рф анексувати південь та схід України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. В Офісі президента заявили, що спроби російської федерації анексувати захоплені території України повинні мати серйозні наслідки. Світ має створити такі умови, щоб кремль розумів ціну кожньої своєї дії. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис радника ОП Михайла Подоляка на сторінці у Twitter.
За словами політика, не може йти і мови про послаблення фінансових обмежень проти росії та її громадян.
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"Будь-які розмови щодо можливості ослаблення санкцій щодо росії на тлі підготовки анексії півдня та сходу України категорично неприпустимі. Будь-яка спроба "легалізувати" окуповані території має отримати жорстку санкційну відповідь. кремль повинен розуміти ціну кожного наступного кроку", - написав він.
Нагадаємо
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