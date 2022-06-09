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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 51294 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В ОП прокоментували спроби рф анексувати південь та схід України

В ОП прокоментували спроби рф анексувати південь та схід України

Київ • УНН

 • 126112 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. В Офісі президента заявили, що спроби російської федерації анексувати захоплені території України повинні мати серйозні наслідки. Світ має створити такі умови, щоб кремль розумів ціну кожньої своєї дії. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис радника ОП Михайла Подоляка на сторінці у Twitter.

За словами політика, не може йти і мови про послаблення фінансових обмежень проти росії та її громадян.

Цитата 

"Будь-які розмови щодо можливості ослаблення санкцій щодо росії на тлі підготовки анексії півдня та сходу України категорично неприпустимі. Будь-яка спроба "легалізувати" окуповані території має отримати жорстку санкційну відповідь. кремль повинен розуміти ціну кожного наступного кроку", - написав він.

Нагадаємо 

Російські окупанти в Маріуполі розпочали процедуру прийому документів для отримання російського паспорта. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що анексія міста росією перейшла в активну стадію.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав дати Україні РСЗВ, щоб воно допомогло зупинити наступ на Донбасі та анексію Херсона. 

Українські Національні Новини

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