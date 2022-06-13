Освободим Мариуполь уже в третий раз, - Зеленский

Цитата

“Мы придем в Мариуполь. И освободим город уже в третий раз. Его освободили в 1943 году от нацистов — блестящей операцией. В 2014-м, именно в этот день, 13 июня, благодаря мужеству наших „азовцев“ и других подразделений Мариуполь был освобожден во второй раз. Освобожден от боевиков, тогда еще не осознавших полностью, к чего их направляет российское государство. Мы вернем его. Обязательно”, — заверил Глава государства.

Подробности

Мариуполь находится в блокаде с марта. Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за время войны в Мариуполе погибли от 20 до 22 тысяч человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что инфраструктура города в результате боев повреждена на 90%. При этом 40% Мариуполя не подлежит восстановлению.

Напомним

россия планирует провести полную юридическую аннексию Мариуполя и Донецкой области до 1 сентября.