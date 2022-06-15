Мариуполь оказывает сопротивление: советник мэра говорит, жгут технику оккупантов, убит "МЧСник"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Мариуполь оказывает сопротивление оккупации, отметил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, пишет УНН.
Детали
"Мариуполь. Сопротивление. Город не принял оккупацию. Понемногу пассивное сопротивление с саботажа переходит в активную фазу", - отметил Андрющенко в Telegram.
Так, по данным советника мэра Мариуполя, "9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники мчс россии вдруг сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам". "Причина названа – поджог", – отметил советник мэра.
11 июня накануне празднования "дня россии" в толпе за гуманитаркой возле "Метро", как указывает Андрющенко, "неизвестный ударил ножом в спину работника мчс россии". Ранение оказалось смертельным.
"Просто подтвержденные факты. Больше не могу комментировать по понятным причинам. Говорим вам, мраzота. Начинайте оглядываться. Возмездие уже рядом", - заметил советник мэра.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о временно занятом оккупантами Мариуполе и заверил, что украинская армия освободит город и в третий раз.