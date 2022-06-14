Денацифікація в дії: окупанти вивезли з бібліотеки Маріуполя до Донецька українські книжки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. З бібліотеки захопленого Маріуполя російські окупанти вивезли всі книжки під приводом “на зберігання”. Українську літературу відсортували в окремий автобус, який поїхав до тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
Деталі
Як повідомили, зі вцілілого приміщення бібліотеки “державні волонтери” вивезли всі книги під приводом “на зберігання”. Серед них українськомовні, англомовні та російськомовні.
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“Українські книжки відсортовано до завантаження в окремий автобус, який зі слів джерел, поїхав в Донецьк. До великого багаття з українських книжок на площі леніна в Донецьку залишилось вже недовго”, – написав радник мера у своєму Telegram.
Доповнення
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