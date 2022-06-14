Денацифікація в дії: окупанти вивезли з бібліотеки Маріуполя до Донецька українські книжки

Деталі

Як повідомили, зі вцілілого приміщення бібліотеки “державні волонтери” вивезли всі книги під приводом “на зберігання”. Серед них українськомовні, англомовні та російськомовні.

Цитата

“Українські книжки відсортовано до завантаження в окремий автобус, який зі слів джерел, поїхав в Донецьк. До великого багаття з українських книжок на площі леніна в Донецьку залишилось вже недовго”, – написав радник мера у своєму Telegram.

Доповнення

Російські окупанти у Маріуполі роблять перепоховання загиблих у братську могилу в Мангуші.