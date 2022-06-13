Загроза холери: в Маріуполі рашисти роблять перепоховання загиблих в братську могилу в Мангуші
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські окупанти в заблокованому Маріуполі роблять перепоховання загиблих в братську могилу в Мангуші. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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«Окупаційна влада запевняє, що ситуація під контролем. Однак за цим стоїть лише те, що не робиться аж нічого. Жодних превентивних дій. Єдине, окупанти таки визнали проблему з перепохованням заглибних, що захороненні по дворах багатоповерхівок. Більшість перепоховань робиться в братській могилі в Мангуші, через це умовно офіційна процедура займає від 8 до 10 діб проходження по бюрократичних колах пекла так званого днр та їх похоронної служби. При цьому, встановлення причин смерті не проводиться», - написав Андрющенко.
Деталі
За його словами, жодних офіційних даних про рівень та причини смертності в Маріуполі немає.
«Окупанти не мають ані обладнання, ані реактивів для проведення відповідних аналізів та тестів. Разом з тим спостерігаємо тенденцію збільшення захоронень по дворах та підготовки нових могил мешканцями. Щодня на імпровізованих кладовищах з’являються нові могили. Причини смерті невідомі, але носять ненасильницький характер. В питанні епідемії можемо лише сподіватись, що ризик залишиться ризиком. На жаль, але поки так», - повідомив Андрющенко.
Доповнення
Андрющенко раніше повідомляв, що попри публічні заперечення загрози холери у Маріуполі, окупанти терміново запускають роботу інфекційного відділення у лікарні швидкої допомоги.
Раніше міський голова повідомляв, що у Маріуполі вже можуть бути десятки випадків холери.