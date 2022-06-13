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Загроза холери: в Маріуполі рашисти роблять перепоховання загиблих в братську могилу в Мангуші

Загроза холери: в Маріуполі рашисти роблять перепоховання загиблих в братську могилу в Мангуші

Київ • УНН

 • 129781 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські окупанти в заблокованому Маріуполі роблять перепоховання загиблих в братську могилу в Мангуші. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

«Окупаційна влада запевняє, що ситуація під контролем. Однак за цим стоїть лише те, що не робиться аж нічого. Жодних превентивних дій. Єдине, окупанти таки визнали проблему з перепохованням заглибних, що захороненні по дворах багатоповерхівок. Більшість перепоховань робиться в братській могилі в Мангуші, через це умовно офіційна процедура займає від 8 до 10 діб проходження по бюрократичних колах пекла так званого днр та їх похоронної служби. При цьому, встановлення причин смерті не проводиться», - написав Андрющенко.

Деталі

За його словами, жодних офіційних даних про рівень та причини смертності в Маріуполі немає.

«Окупанти не мають ані обладнання, ані реактивів для проведення відповідних аналізів та тестів. Разом з тим спостерігаємо тенденцію збільшення захоронень по дворах та підготовки нових могил мешканцями. Щодня на імпровізованих кладовищах з’являються нові могили. Причини смерті невідомі, але носять ненасильницький характер. В питанні епідемії можемо лише сподіватись, що ризик залишиться ризиком. На жаль, але поки так», - повідомив Андрющенко.

Доповнення

Андрющенко раніше повідомляв, що попри публічні заперечення загрози холери у Маріуполі, окупанти терміново запускають роботу інфекційного відділення у лікарні швидкої допомоги.

Раніше міський голова повідомляв, що у Маріуполі вже можуть бути десятки випадків холери.

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