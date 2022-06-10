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У Маріуполі вже можуть бути десятки випадків холери – міський голова

У Маріуполі вже можуть бути десятки випадків холери – міський голова

Київ • УНН

 • 148553 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Маріуполі почався спалах інфекційних захворювань, каже мер міста Вадим Бойченко. З його слів, мова може йти про десятки випадків холери, пише УНН з посиланням на BBCNews Україна.

Цитата

"Холера, дизентерія та інші інфекційні захворювання вже є у місті, але вони (окупаційна влада - ред.) це приховують. Місто зачинили на карантин. Звідти нікого не випускають і не впускають", - розповів мер в інтерв'ю ВВС.

Деталі

Так, за оцінками мера, зараз у місті можуть бути десятки хворих і ця кількість зростатиме дуже стрімко.

"Це інфекція, вона дуже швидко розповсюджуються. І немає жодних умов, щоб це стримати. Немає лікарів, інфекційних лікарень. Вони зруйнували нашу інфекційну лікарню з усім обладнанням, вбили лікарів", - зазначив він.

Бойченка зазначає, що ця інфекційна війна може забрати тисячі життів. Водночас, за його словами, конкретних фактів, що хтось лежить з холерою у лікарні, немає, бо до лікарні, немає доступу. Однак мер вважає, що є всі ознаки того, що у Маріуполі почався спалах холери.

Серед них, зокрема, є те, що у місті багато вбитих, тіла яких не прибирають, багато стихійних поховань, спека, зливи.

"Йдуть зливи, які руйнують стихійні поховання. Ці поховання мешканці Маріуполя робили впродовж всієї війни - ховали людей у дворах, парках, скверах, на пагорбах. До цього додається непрацююча система водопостачання і, що найважливіше, водовідведення. І все це формує таку суміш, яка рухається у бік річок, криниць, а звідти люди беруть воду", - розповів Бойченко.

Він каже, що вода у криницях у місті отруєна, а привезеної води не вистачає. Люди стоять у чергах по воду по кілька днів.

"Тому вони зачинили місто. Нікого туди не пускають і не випускають. Ми отримали ліки для Маріуполя, але їх треба довести. Потрібно організовувати гуманітарні коридори і

доправляти до Маріуполя медикаменти", - зазначив мер.

За його словами, зараз розробляються заходи, щоб ця хвороба не потрапила далі, в інші регіони України.

"Створені санітарні пункти пропуску у бік Запоріжжя. Ті люди, які будуть їхати з Маріуполя у бік підконтрольних територій, проходитимуть тестування на ознаки холери. Ці тести отримали від міжнародних партнерів", - додав він.

Раніше

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що місто зачиняють на карантин через загрозу холери.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтверджує ризики виникнення холери у Маріуполі, у регіоні створили запаси засобів для лікування та вакцинації.

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