Угроза холеры: в Мариуполе рашисты делают перезахоронение погибших в братской могиле в Мангуше

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«Оккупационные власти уверяют, что ситуация под контролем. Однако за этим стоит только то, что не делается ничего. Никаких превентивных действий. Единственное, оккупанты таки признали проблему с перезахоронением погибших, что захоронены по дворам многоэтажек. Большинство перезахоронений производится в братской могиле в Мангуше, поэтому условно официальная процедура занимает от 8 до 10 суток прохождения по бюрократическим кругам ада так называемого днр и их похоронной службы. При этом установление причин смерти не проводится», - написал Андрющенко.

Детали

По его словам, никаких официальных данных об уровне и причинах смертности в Мариуполе нет.

«Оккупанты не имеют ни оборудования, ни реактивов для проведения соответствующих анализов и тестов. Вместе с тем, наблюдаем тенденцию увеличения захоронений по дворам и подготовки новых могил жителями. Ежедневно на импровизированных кладбищах появляются новые могилы. Причины смерти неизвестны, но носят ненасильственный характер. В вопросе эпидемии можно только надеяться, что риск останется риском. К сожалению, но пока так», - сообщил Андрющенко.

Дополнение

Андрющенко ранее сообщал, что, несмотря на публичные отрицания угрозы холеры в Мариуполе, оккупанты срочно запускают работу инфекционного отделения в больнице скорой помощи.

Ранее городской голова сообщал, что в Мариуполе уже могут быть десятки случаев холеры.