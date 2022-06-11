Загроза холери: у Маріуполі окупанти терміново запускають роботу інфекційного відділення у лікарні швидкої допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Попри публічні заперечення загрози холери у Маріуполі, окупанти терміново запускають роботу інфекційного відділення у лікарні швидкої допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
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«Попри публічне заперечення загрози, окупанти в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення на базі БСМП (лікарня скорої швидкої допомоги). Майже готово 4 бокси для ізоляції хворих. Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалась окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих. Відділення смерті», - повідомив Андрущенко.
Відділення чолюватиме лікар з Сибіру.
«Цікава деталь – інфекційне відділення очолює росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на «медичне сафарі» для отримання унікального досвіду. Таке собі втілення «Записки юного врач» Булгакова на кістках маріупольців», - додав радник міського голови.
Він також повідомив, що черга на отримання дозволу на поховання близьких становить до 10 днів.
«Влітку. Цей час маріупольці мають зберігати тіло або вдома, або на вулиці імпровізованих моргів. Наслідки зрозумілі всім. Тому кількість власноруч влаштованих могил у дворах зростає. Ексгумація де-факто зупинена», - повідомив Андрущенко.
Додамо
Раніше міський голова повідомляв, що у Маріуполі вже можуть бути десятки випадків холери.