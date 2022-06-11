Угроза холеры: в Мариуполе оккупанты срочно запускают работу инфекционного отделения в больнице скорой помощи

ukru
19:03 • 32608 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 96309 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 102934 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 91292 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 64819 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 78618 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 70567 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 108532 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 120707 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126381 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 92643 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 68600 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 42959 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 48258 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 60033 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 108539 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 109529 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 249233 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 278847 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 215482 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 92643 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 120708 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 106957 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 124504 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 126764 просмотра
Актуальное
Угроза холеры: в Мариуполе оккупанты срочно запускают работу инфекционного отделения в больнице скорой помощи

Угроза холеры: в Мариуполе оккупанты срочно запускают работу инфекционного отделения в больнице скорой помощи

Киев • УНН

 • 259649 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Несмотря на публичные отрицания угрозы холеры в Мариуполе, оккупанты срочно запускают работу инфекционного отделения в больнице скорой помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Цитата

«Несмотря на публичное отрицание угрозы, оккупанты в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение на базе БСМП (больница скорой скорой помощи). Почти готово 4 бокса для изоляции больных. Инфекционное отделение будет открыто на базе ковидного отделения, которое во время уличных боев в Мариуполе использовалось оккупантами для хранения около 600 тел погибших. Отделение смерти», – сообщил Андрущенко.

Отделение будет возглавлять врач из Сибири.

«Интересная деталь – инфекционное отделение возглавляет россиянин, приехавший из Сибири за приключениями на «медицинское сафари» для получения уникального опыта. Такое воплощение «Записок юного врача» Булгакова на костях мариупольцев», - добавил советник городского главы.

Он также сообщил, что очередь на получение разрешения на погребение близких составляет до 10 дней.

«Летом. Это время мариупольцы должны хранить тело дома или на улице импровизированных моргов. Последствия понятны всем. Поэтому количество собственноручно устроенных могил во дворах растет. Эксгумация де-факто остановлена ​», - сообщил Андрущенко.

Добавим

Ранее городской голова сообщал, что в Мариуполе уже могут быть десятки случаев холеры

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаЗдоровьеКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы