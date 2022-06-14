Денацификация в действии: оккупанты вывезли из библиотеки Мариуполя в Донецк украинские книги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Из библиотеки захваченного Мариуполя российские оккупанты вывезли все книги под предлогом “на хранение”. Украинскую литературу отсортировали в отдельный автобус, который поехал во временно оккупированный Донецк. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
Как сообщили, из уцелевшего помещения библиотеки “государственные волонтеры” вывезли все книги под предлогом “на хранение”. Среди них украиноязычные, англоязычные и русскоязычные.
Цитата
“Украинские книги отсортированы для загрузки в отдельный автобус, который, по словам источников, поехал в Донецк. До большого костра из украинских книг на площади ленина в Донецке осталось уже недолго”, – написал советник мэра в своем Telegram.
Дополнение
Российские оккупанты в Мариуполе делают перезахоронение погибших в братской могиле в Мангуше.