Готують “живий щит” з маріупольців: чому окупанти вирішили будувати металеву будку для безхатьків

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За його словами, днями надійшла інформація від містян про початок фортіфікаційно-будівельних робіт між ринком “Азовський” та будівлею колишнього супермаркету OBI.

Згодом окупаційна влада почала обережні анонси, що це будівництво “модульних будинків для безпритульних маріупольців”.

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"Ми перевірили всю цю інформацію і от про що можна казати на зараз, спираючись на інформацію від декількох джерел з оточення окупаційної влади Маріуполя та Маріупольського району:

дійсно, окупаційна влада планує будівництво багатовкартирних будинків за технологією, схожою на будівництво торгівельних центрів типу “Метро”. Власне - тимчасова металева будка на кшталт великої битовки. Однак, головне не це. За декілька сот метрів від будинків окупанти готують лінію оборони, включаючи окопування важкої техніки. Таке розташування фортифікацій унеможливлює нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів", - написав Андрющенко.

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