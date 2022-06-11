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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 50332 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 99845 перегляди

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У Маріуполі трактор підірвався на міні: загинули два співробітники "мнс рф" і російський військовий

У Маріуполі трактор підірвався на міні: загинули два співробітники "мнс рф" і російський військовий

Київ • УНН

 • 247835 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. В окупованому Маріуполі на міні підірвався трактор "мнс рф". Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, є жертви, передає УНН.

Цитата

"Маріуполь. Прямо зараз на території біля колишнього супермаркету ОВІ на міні підірвався трактор мнс росії. Два працівника мнс окупантів та один російський військовий загинули на місці", - написав Андрющенко.

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