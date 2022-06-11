У Маріуполі трактор підірвався на міні: загинули два співробітники "мнс рф" і російський військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. В окупованому Маріуполі на міні підірвався трактор "мнс рф". Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, є жертви, передає УНН.
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"Маріуполь. Прямо зараз на території біля колишнього супермаркету ОВІ на міні підірвався трактор мнс росії. Два працівника мнс окупантів та один російський військовий загинули на місці", - написав Андрющенко.
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