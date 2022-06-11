Загиблих прибирають разом з будівельним сміттям: у Маріуполі прискорили знесення будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Окупанти у Маріполі прискорили знесення пошкоджених будинків. Тіла загиблих, що виявляють під час робіт, прибирають разом з будівельним сміттям. Про це УНН повідомляє з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
Цитата
«Процес (знесення будинків – ред.) через зміну окупаційної влади в Донецькій області значно прискорився. Масово повідомляють про заплановане знесення. Після рішення окупантів про знесення будинків вхід мешканцям до своїх квартир, навіть якщо вони у вцілілий частині будинку, обмежується через «небезпеку». Особисті речі забирати не дозволяють», - повідомив Андрущенко.
При проведенні розбору завалів та знесення будинків територія робіт охороняється окупантами. Крім того, запроваджено практику чергування медиків задля швидкої допомоги мчсникам, адже тим часто стає погано.
«Маріупольці кажуть запаморочення та гостра реакція шлунку, як наслідок страшних знахідок під завалами, стало масовою реакцією працівників мчс окупантів. Мабуть через це проведено чергову ротацію особового складу мчс росії – навіть нелюди не витримують наслідків свого не людства. Загиблих так і продовжують прибирати разом з будівельним сміттям», - повідомив радник міського голови.