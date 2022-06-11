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Погибших убирают вместе со строительным мусором: в Мариуполе ускорили снос домов

Погибших убирают вместе со строительным мусором: в Мариуполе ускорили снос домов

Киев • УНН

 • 179305 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Оккупанты в Мариполе ускорили снос поврежденных домов. Тела погибших, обнаруживаемые во время работ, убирают вместе со строительным мусором. Об этом УНН сообщает со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Цитата

«Процесс (снос домов – ред.) из-за смены оккупационных властей в Донецкой области значительно ускорился. Массово сообщают о запланированном сносе. После решения оккупантов о сносе домов вход жильцам в свои квартиры, даже если они в уцелевшей части дома, ограничивается из-за «опасности». Личные вещи забирать не позволяют», - сообщил Андрущенко.

При проведении разбора завалов и сносе домов территория работ охраняется оккупантами. Кроме того, введена практика дежурства медиков для скорой помощи работникам, ведь тем часто становится плохо.

«Мариупольцы говорят головокружение и острая реакция желудка, как следствие страшных находок под завалами стали массовой реакцией работников мчс оккупантов. Видимо из-за этого проведена очередная ротация личного состава мчс россии – даже изверги не выдерживают последствий своей бесчеловечности. Погибших так и продолжают убирать вместе со строительным мусором", - сообщил советник городского головы.

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