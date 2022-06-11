В Мариуполе трактор подорвался на мине: погибли два сотрудника "мнс рф" и российский военный

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"Мариуполь. Прямо сейчас на территории возле бывшего супермаркета ОВІ на мине подорвался трактор мчс россии. Два работника министерства оккупантов и один российский военный погибли на месте", - написал Андрющенко.

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Ранее

Оккупационные власти подтвердили гибель двух человек на пляже в Мариупольском порту.