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19:03 • 14321 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 64883 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100437 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 78864 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 56135 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 74884 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 67775 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Мариуполе трактор подорвался на мине: погибли два сотрудника "мнс рф" и российский военный

В Мариуполе трактор подорвался на мине: погибли два сотрудника "мнс рф" и российский военный

Киев • УНН

 • 247831 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В оккупированном Мариуполе на мине подорвался трактор "мнс рф". Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, есть жертвы, передает УНН.

Цитата

"Мариуполь. Прямо сейчас на территории возле бывшего супермаркета ОВІ на мине подорвался трактор мчс россии. Два работника министерства оккупантов и один российский военный погибли на месте", - написал Андрющенко.

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