В Мариуполе доступа к водоснабжению не имеет 95% населения – Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Питьевая вода остается проблемой номер один в Мариуполе. Она недоступна даже низкого качества. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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"Если брать на веру (а это точно не стоит делать), то оккупанты подключили к водоснабжению 502 дома, включая частные.
Всего в Мариуполе учитывается 2280 многоквартирных домов и 48 000 тысяч частных (всего 50 280). Имеют повреждения более 40% - 1368 многоэтажек и 12 тысяч частных домов...
Итог – доступ к водоснабжению имеют только 1,35% домов и соответственно до 5% населения, проживающего в городе сейчас", – говорится в сообщении.
Напомним
В Мариуполе российские оккупанты уничтожили весь общественный транспорт – примерно 90% не подлежит ремонту. На восстановление требуются сотни миллионов инвестиций и до трех лет работы.