У Макрона підтвердили візит президента Франції до Києва 15 червня

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За словами дипломата, президент Франції відвідає Київ після візиту в Молдову.

Раніше сьогодні у Єлисейському палаці повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон не має фіксованих планів здійснити візит до України.

Контекст

У понеділок італійська газета La Stampa повідомила про те, що президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі планують приїхати до Києва 16 червня.

Раніше сьогодні представник уряду Німеччини відмовився підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що канцлер Шольц разом із президентом Франції та прем'єр-міністром Італії вирушить до Києва у четвер.