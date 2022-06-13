У Макрона підтвердили візит президента Франції до Києва 15 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон планує в середу, 15 червня, приїхати в Україну, пише УНН з посиланням на Суспільне.
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За словами дипломата, президент Франції відвідає Київ після візиту в Молдову.
Раніше сьогодні у Єлисейському палаці повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон не має фіксованих планів здійснити візит до України.
Контекст
У понеділок італійська газета La Stampa повідомила про те, що президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі планують приїхати до Києва 16 червня.
Раніше сьогодні представник уряду Німеччини відмовився підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що канцлер Шольц разом із президентом Франції та прем'єр-міністром Італії вирушить до Києва у четвер.