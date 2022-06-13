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19:03 • 14130 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 64624 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100418 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 78771 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 56058 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 74859 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Макрона подтвердили визит президента Франции в Киев 15 июня

У Макрона подтвердили визит президента Франции в Киев 15 июня

Киев • УНН

 • 137471 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует в среду, 15 июня, приехать в Украину, пишет УНН со ссылкой на Суспильне.

Детали

По словам дипломата, президент Франции посетит Киев после визита в Молдову.

Ранее сегодня в Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон не имеет фиксированных планов посетить Украину.

Контекст

В понедельник итальянская газета La Stampa сообщила о том, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги планируют приехать в Киев 16 июня.

Ранее сегодня представитель правительства Германии отказался подтвердить сообщения СМИ о том, что канцлер Шольц вместе с президентом Франции и премьер-министром Италии отправится в Киев в четверг.

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