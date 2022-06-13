У Макрона подтвердили визит президента Франции в Киев 15 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует в среду, 15 июня, приехать в Украину, пишет УНН со ссылкой на Суспильне.
Детали
По словам дипломата, президент Франции посетит Киев после визита в Молдову.
Ранее сегодня в Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон не имеет фиксированных планов посетить Украину.
Контекст
В понедельник итальянская газета La Stampa сообщила о том, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги планируют приехать в Киев 16 июня.
Ранее сегодня представитель правительства Германии отказался подтвердить сообщения СМИ о том, что канцлер Шольц вместе с президентом Франции и премьер-министром Италии отправится в Киев в четверг.