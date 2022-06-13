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В правительстве Германии отказались подтверждать визит Шольца в Киев

В правительстве Германии отказались подтверждать визит Шольца в Киев

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Представитель правительства Германии отказался подтвердить сообщение СМИ о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги отправится в Киев в четверг, 16 июня, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Мы до сих пор этого не подтверждаем", – сказал представитель правительства.

Шольца, который не был в Киеве с начала полномасштабного вторжения рф в Украину, раскритиковали за границей за осторожность в поставках Украине тяжелого вооружения, такого как танки и гаубицы. Он был вынужден отвергнуть критику по поводу того, что Берлин не проявляет лидерства.

На родине среди младших партнеров Шольца из коалиции также растет разочарование по поводу того, что, по их мнению, является недостатками его руководства в отношении Украины, - внутренний раскол, который рискует подорвать единство Запада против россии, считает Reuters.

Ранее

В понедельник итальянская газета La Stampa сообщила о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги планируют приехать в Киев 16 июня.

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