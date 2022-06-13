Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев: СМИ сообщили дату
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги планируют приехать в Киев 16 июня. Об этом сообщила итальянская газета La Stampa, информирует УНН.
Детали
Ожидается, что лидеры Германии, Франции и Италии встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердят поддержку трех крупнейших стран ЕС.
Это будет первая поездка Шольца, Макрона и Драги в Украину после полномасштабного вторжения рф.
Напомним
Ранее о визите лидеров трех стран в июне сообщила немецкая газета Bild, но точной даты не назвали.