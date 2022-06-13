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19:03 • 28893 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 88479 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 102341 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 88374 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 62763 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 77722 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 69830 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев: СМИ сообщили дату

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги планируют приехать в Киев 16 июня. Об этом сообщила итальянская газета La Stampa, информирует УНН.

Детали

Ожидается, что лидеры Германии, Франции и Италии встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердят поддержку трех крупнейших стран ЕС.

Это будет первая поездка Шольца, Макрона и Драги в Украину после полномасштабного вторжения рф.

Напомним

Ранее о визите лидеров трех стран в июне сообщила немецкая газета Bild, но точной даты не назвали.

Украинские Национальные Новости

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