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Шольц, Макрон і Драгі можуть приїхати до Києва у червні - ЗМІ

Шольц, Макрон і Драгі можуть приїхати до Києва у червні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 157882 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц в червні може відвідати Україну. Візит може відбутися з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

За інформацією видання, урядові кола Франції та України мають плани візитів, які припускають, що лідери трьох країн приїдуть до Києва перед самітом Великої сімки, який пройде 26-28 червня.

Як зазначається, Париж і Берлін вже деякий час ведуть переговори про спільний візит до Києва. При цьому Макрон пропонував поїздку тільки після парламентських виборів у Франції, які пройдуть 12 червня. І йому належить ідея взяти в поїздку італійського прем’єра Драгі.

Видання наголошує, що Шольц, Макрон та Драгі хочуть своєю поїздкою показати знак європейської єдності.

Додамо 

Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Румунію та Молдову наступного тижня.

Українські Національні Новини

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