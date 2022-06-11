Шольц, Макрон і Драгі можуть приїхати до Києва у червні - ЗМІ

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За інформацією видання, урядові кола Франції та України мають плани візитів, які припускають, що лідери трьох країн приїдуть до Києва перед самітом Великої сімки, який пройде 26-28 червня.

Як зазначається, Париж і Берлін вже деякий час ведуть переговори про спільний візит до Києва. При цьому Макрон пропонував поїздку тільки після парламентських виборів у Франції, які пройдуть 12 червня. І йому належить ідея взяти в поїздку італійського прем’єра Драгі.

Видання наголошує, що Шольц, Макрон та Драгі хочуть своєю поїздкою показати знак європейської єдності.

Додамо

Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Румунію та Молдову наступного тижня.