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Шольц, Макрон и Драги могут приехать в Киев в июне - СМИ

Шольц, Макрон и Драги могут приехать в Киев в июне - СМИ

Киев • УНН

 • 157880 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в июне может посетить Украину. Визит может состояться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По информации издания, правительственные круги Франции и Украины имеют планы визитов, которые предполагают, что лидеры трех стран приедут в Киев перед саммитом Большой семерки, который пройдет 26-28 июня.

Как отмечается, Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. При этом Макрон предлагал поездку только после парламентских выборов в Франции, которые пройдут 12 июня. И ему принадлежит идея взять в поездку итальянского премьера Драги.

Издание отмечает, что Шольц, Макрон и Драги хотят своей поездкой показать символ европейского единства.

Добавим 

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Румынию и Молдову на следующей неделе.

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