Макрон відвідає Румунію та Молдову наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Румунію та Молдову наступного тижня, візит в Україну поки що не запланований. Про це інформує телеканал BFMTV з посиланням на Єлисейський палац, передає УНН.
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Макрон у вівторок прибуде до Румунії, де дислоковані 500 французьких військових, а в середу відвідає Молдову.
Як зазначається, він вивчає можливість поїздки до Києва.
“Він поїде в Україну, коли настане час, у повній координації з президентом Зеленським. Він привезе туди оперативне повідомлення... Слушний момент — це коли візит буде найбільш корисним для президента Зеленського, він буде спрямований на підтримку й реалізацію кандидатури України до Європейського Союзу”, — цитує телеканал інформацію Єлисейського палацу.
Нагадаємо
Макрон заявив, що вкрай важливо, щоб росія не була принижена, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення, додавши, що, на його думку, Париж гратиме посередницьку роль у припиненні “конфлікту”.