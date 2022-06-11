Макрон відвідає Румунію та Молдову наступного тижня

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Макрон у вівторок прибуде до Румунії, де дислоковані 500 французьких військових, а в середу відвідає Молдову.

Як зазначається, він вивчає можливість поїздки до Києва.

“Він поїде в Україну, коли настане час, у повній координації з президентом Зеленським. Він привезе туди оперативне повідомлення... Слушний момент — це коли візит буде найбільш корисним для президента Зеленського, він буде спрямований на підтримку й реалізацію кандидатури України до Європейського Союзу”, — цитує телеканал інформацію Єлисейського палацу.

Нагадаємо

Макрон заявив, що вкрай важливо, щоб росія не була принижена, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення, додавши, що, на його думку, Париж гратиме посередницьку роль у припиненні “конфлікту”.