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Макрон посетит Румынию и Молдову на следующей неделе

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Румынию и Молдову на следующей неделе, визит в Украину пока не запланирован. Об этом информирует телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец, передает УНН.

Детали

Макрон во вторник прибудет в Румынию, где дислоцированы 500 французских военных, а в среду посетит Молдову.

Как отмечается, он изучает возможность поездки в Киев.

“Он поедет в Украину, когда придет время, в полной координации с президентом Зеленским. Он привезет туда оперативное сообщение... Подходящий момент — это когда визит будет наиболее полезным для президента Зеленского, он будет направлен на поддержку и реализацию кандидатуры Украины в Европейский Союз”, — цитирует телеканал информацию Елисейского дворца.

Напомним

Макрон заявил, что крайне важно, чтобы россия не была унижена, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение, добавив, что, по его мнению, Париж будет играть посредническую роль в прекращении “конфликта”.

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