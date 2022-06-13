Візит Шольца, Макрона та Драгі до Києва: ЗМІ повідомили дату

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Очікується, що лідери Німеччини, Франції та Італії зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та засвідчать підтримку трьох найбільших країн ЄС.

Це буде перша поїздка Шольца, Макрона та Драгі до України після повномасштабного вторгнення рф.

Нагадаємо

Раніше про візит лідерів трьох країн у червні повідомила німецька газета Bild, але точної дати не назвали.