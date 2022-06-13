В уряді Німеччини відмовилися підтверджувати візит Шольца до Києва

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"Ми досі цього не підтверджуємо", - сказав представник уряду.

Шольца, який не був у Києві з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, розкритикували за кордоном за обережність у постачанні Україні важкого озброєння, такого як танки та гаубиці. Він був змушений відкинути критику щодо того, що Берлін не виявляє лідерства.

На батьківщині серед молодших партнерів Шольця з коаліції також зростає розчарування з приводу того, що, на їхню думку, є недоліками його керівництва щодо України, - внутрішній розкол, який ризикує підірвати єдність Заходу проти росії, вважає Reuters.

Раніше

У понеділок італійська газета La Stampa повідомила про те, що президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі планують приїхати до Києва 16 червня.