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У президента Франції немає "фіксованих" планів відвідати Україну – Єлисейський палац

У президента Франції немає "фіксованих" планів відвідати Україну – Єлисейський палац

Київ • УНН

 • 153708 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон не має фіксованих планів здійснити візит до України. Про це повідомив Єлисейський палац у понеділок, пише УНН з посиланням на CNN.

Цитата

"Президент сказав, що відвідає Україну у слушний момент. Вивчається кілька варіантів, на даному етапі нічого не визначено", - повідомили в Єлисейському палаці.

Деталі

Зазначається, що, на відміну від кількох європейських лідерів, Макрон не відвідував Україну з початку російського вторгнення 24 лютого. Французький президент, який нині головує у Раді Європейського Союзу, неодноразово говорив, що поїде до України, коли це буде "корисно".

Контекст

У понеділок італійська газета La Stampa повідомила про те, що президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі планують приїхати до Києва 16 червня.

Раніше сьогодні представник уряду Німеччини відмовився підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що канцлер Шольц разом із президентом Франції та прем'єр-міністром Італії вирушить до Києва у четвер.

Українські Національні Новини

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