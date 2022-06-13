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У президента Франции нет "фиксированных" планов посетить Украину – Елисейский дворец

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон не имеет фиксированных планов совершить визит в Украину. Об этом сообщил Елисейский дворец в понедельник, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Президент сказал, что посетит Украину в подходящий момент. Изучается несколько вариантов, на данном этапе ничего не определено", - сообщили в Елисейском дворце.

Детали

Отмечается, что, в отличие от нескольких европейских лидеров, Макрон не посещал Украину с момента начала российского вторжения 24 февраля. Французский президент, который в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза, неоднократно говорил, что поедет в Украину, когда это будет "полезно".

Контекст

В понедельник итальянская газета La Stampa сообщила о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги планируют приехать в Киев 16 июня.

Ранее сегодня представитель правительства Германии отказался подтвердить сообщение СМИ о том, что канцлер Шольц вместе с президентом Франции и премьер-министром Италии отправится в Киев в четверг.

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